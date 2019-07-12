Виталий Давыдов: Главные тренеры команд КХЛ отличаются друг от друга микроскопически Эксперт не нашел сильного тренера в КХЛ-2018/19.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов приветствует назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России. Ветеран отечественного хоккея признался, что не видит большой разницы между российскими специалистами.

– Мне нравилось, как играл «Локомотив» при Алексее. Виден был тренерский почерк, хоккеисты понимали, чего от них требует наставник. Особенно впечатляла победа над ЦСКА в плей-офф. И вообще, честно говоря, сейчас у нас нет такого сильного тренера, который выделялся бы на фоне остальных отечественных специалистов. Был таким Олег Знарок в паре с Харийсом Витолиньшем. Я считаю, это была идеальная связка. Но получилось так, что они на время покинули российский хоккей и только сейчас вернулись. Посмотрим, что у них в предстоящем сезоне получится в «Спартаке». А остальные главные тренеры команд КХЛ, на мой взгляд, отличаются друг от друга микроскопически по уровню квалификации, – сказал Давыдов в интервью «Известиям».

До «Локомотива» Алексей Кудашов возглавлял «Атлант», а также помогал Илье Воробьеву в СКА и сборной России.