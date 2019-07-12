Виталий Давыдов: Главные тренеры команд КХЛ отличаются друг от друга микроскопически

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов приветствует назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России. Ветеран отечественного хоккея признался, что не видит большой разницы между российскими специалистами.
– Мне нравилось, как играл «Локомотив» при Алексее. Виден был тренерский почерк, хоккеисты понимали, чего от них требует наставник. Особенно впечатляла победа над ЦСКА в плей-офф. И вообще, честно говоря, сейчас у нас нет такого сильного тренера, который выделялся бы на фоне остальных отечественных специалистов. Был таким Олег Знарок в паре с Харийсом Витолиньшем. Я считаю, это была идеальная связка. Но получилось так, что они на время покинули российский хоккей и только сейчас вернулись. Посмотрим, что у них в предстоящем сезоне получится в «Спартаке». А остальные главные тренеры команд КХЛ, на мой взгляд, отличаются друг от друга микроскопически по уровню квалификации, – сказал Давыдов в интервью «Известиям».
До «Локомотива» Алексей Кудашов возглавлял «Атлант», а также помогал Илье Воробьеву в СКА и сборной России.
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