Летунов остается в системе «Сан-Хосе» еще на один год «Акулы» верят в россиянина.

Нападающий Максим Летунов подписал однолетнее соглашение с «Сан-Хосе», сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон 23-летний россиянин провел в фарм-клубе «акул», набрав 30 (12+18) очков в 60 матчах регулярки и плей-офф AHL.

– Летунов очень продуктивно провел первый сезон в «Сан-Хосе Барракуда» и добился заметного прогресса. Ждем, что Максим поборется за место в составе первой команды в следующем сезоне, – заявил генеральный менеджер калифорнийцев Даг Уилсон.

Ранее уроженец Москвы выступал за юниорские и молодежные команды различных североамериканских лиг. В 2014 году он был задрафтован «Сент-Луисом» под общим 52-м номером.

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