Летунов остается в системе «Сан-Хосе» еще на один год

Нападающий Максим Летунов подписал однолетнее соглашение с «Сан-Хосе», сообщает официальный сайт клуба.
Минувший сезон 23-летний россиянин провел в фарм-клубе «акул», набрав 30 (12+18) очков в 60 матчах регулярки и плей-офф AHL.
– Летунов очень продуктивно провел первый сезон в «Сан-Хосе Барракуда» и добился заметного прогресса. Ждем, что Максим поборется за место в составе первой команды в следующем сезоне, – заявил генеральный менеджер калифорнийцев Даг Уилсон.
Ранее уроженец Москвы выступал за юниорские и молодежные команды различных североамериканских лиг. В 2014 году он был задрафтован «Сент-Луисом» под общим 52-м номером.
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