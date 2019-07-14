Голкипер Биннингтон подписал двухлетний контракт с «Сент-Луисом»

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт голкипера рассчитан на два года и принесет ему 8,8 миллиона долларов.
Таким образом 26-летний голкипер, ставший 1 июля ограниченно свободным агентом, избежал слушаний в арбитраже, намеченных на 20 число этого месяца.
- Я очень рад, что смог договориться с «Сент-Луис Блюз». Я благодарю город за теплый прием и веру в меня. Очень хочу снова добиться успеха с нашей командой, - прокомментировал подписание соглашения Биннингтон.
Напомним, что, выиграв 16 матчей в плей-офф, Биннингтон установил рекорд для вратарей-дебютантов лиги по количеству побед в розыгрышах Кубка Стэнли и помог «Блюз» впервые за 51 год существования клуба завоевать Кубок Стэнли.
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