СКА подписал пробное соглашение с Игорем Ларионовым-младшим - Советский спорт
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14 июля 2019 12:21Хоккей

СКА подписал пробное соглашение с Игорем Ларионовым-младшим

Игорь Ларионов-младший, сын трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова, подписал пробный контракт со СКА, сообщает Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что 20-летний нападающий принимал участие в лагере развития команды из Санкт-Петербурга.

Напомним, что Ларионов-младший выступал в клубах QMJHL, OHL и USHL. В прошлом сезоне нападающий набрал 2 (0+2) очка в 8 матчах за команду OHL «Виндзор Спитфайрз», а также 46 (16+30) очков за клубы USHL «Маскегон Ламберджэкс» и «Мэдисон Кэпитолс».

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