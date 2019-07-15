Руслан Нуртдинов: Включение «Ростова» в ВХЛ? Хорошо, что в разных городах появляются команды «Ростов» стал двукратным победителем первенства ВХЛ.

Двукратный чемпион России Руслан Нуртдинов прокомментировал включение «Ростова» в состав участников регулярного чемпионата ВХЛ.

«Когда появляются новые профессиональные хоккейные клубы, это не может не радовать, – сказал 39-летний Нуртдинов. – Это возможность игрокам проявить свое умение. Тем более, с учетом регламента Высшей лиги, у более молодых игроков есть шанс играть на хорошем уровне.

Хорошо, что в разных городах команды появляются. Хоккей в нашей стране любят, поэтому и болельщикам будет интересно увидеть новые команды».

«Ростов» был образован в 2013 году и через два года стал чемпионом РХЛ. С 2015 года команда выступала в первенстве ВХЛ и дважды становилась его победителем, в том числе в прошлом сезоне.

Напомним, еще одним новичком лиги стал китайский «ШоуГан». Таким образом, в новом сезоне ВХЛ выступят 34 клуба. Они будут поделены на две конференции и четыре дивизиона.