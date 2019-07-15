СКА подписал пробный контракт с сыном Ларионова - Советский спорт
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15 июля 2019 14:19ХоккейЛипкин Антон

СКА подписал пробный контракт с сыном Ларионова

20-летний нападающий выступал раньше только в Северной Америке.

Форвард Игорь Ларионов-младший подписал пробный контракт со СКА, сообщает официальный сайт клуба.

В июле 20-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова принимал участие в лагере развития СКА.

В прошлом сезоне он выступал в OHL за «Уиндзор Спитфайрс», после чего продолжил карьеру в USHL, где играл в «Маскегон Ламберджекс» и «Мэдисон Кэпитолс». Ранее в карьере Ларионова-младшего был «Квебек Ремпартс» из QMJHL.

Кроме того, СКА подписал пробный контракт с 22-летним защитником Даниилом Миромановым, который завершал прошлый сезон в ECHL, выступая за «Манчестер Монаркс». В сезоне-2017/2018 он провел в КХЛ 15 матчей за «Сочи». Мироманов также участвовал в лагере развития СКА.

Пробные контракты рассчитаны до 20 августа.

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