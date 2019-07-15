Олимпийский чемпион Войнов перешел в «Авангард»

Защитник Вячеслав Войнов подписал контракт с «Авангардом», сообщает пресс-служба омского клуба.
Соглашение действует до 30 апреля 2020 года.
Войнов – двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион. Он не имеет возможности выступать в НХЛ из-за дисквалификации, наложенной после обвинений в домашнем насилии.
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