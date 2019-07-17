«Автомобилист» проведет предсезонные матчи в форме с изображением лося Автика (фото) - Советский спорт
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17 июля 2019 12:29ХоккейЛипкин Антон

«Автомобилист» проведет предсезонные матчи в форме с изображением лося Автика (фото)

После завершения межсезонья форма будет выставлена на продажу.

«Автомобилист» объявил в твиттере о том, что в межсезонье команда будет выступать в альтернативной форме.

На свитерах черного цвета изображен талисман клуба – лось Автик. В этой форме «Автомобилист» проведет два товарищеских матча в Чехии (30 июля с «Хомутовом» и 1 августа с «Карловыми Варами»), Кубок президента республики Казахстан в Нур-Султане и Кубок Латвийской железной дороги в Риге, а также контрольный матч с «Салаватом Юлаевом» в Уфе (27 августа).

Как и в прошлом году, после завершения межсезонья свитеры будут выставлены на продажу в официальном магазине «Автомобилиста».

Напомним, в первом матче регулярного чемпионата 2 сентября «Автомобилист» сыграет дома с «Северсталью».

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