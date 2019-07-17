Защитник ЦСКА Марченко готов рассмотреть вариант с переездом в НХЛ - Советский спорт
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17 июля 2019 13:23ХоккейГичунцев Артур

Защитник ЦСКА Марченко готов рассмотреть вариант с переездом в НХЛ

Ранее он выступал за «Детройт» и «Торонто».

Защитник московского ЦСКА Алексей Марченко высказался о возможном возвращении в НХЛ.

«Я пока не знаю. У меня сейчас будет последний год контракта с ЦСКА. Нужно хорошо играть, и если поступят предложения, то можно их и рассмотреть. Все зависит в первую очередь от моей игры», – цитирует игрока Life.ru.

27-летний Марченко вернулся в столичный клуб в 2017 году.

В минувшем сезоне он помог армейцам впервые в истории выиграть Кубок Гагарина. Его команда одолела в финале омский «Авангард».

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