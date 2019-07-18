«Колорадо» подписал четырехлетний контракт с Комфером «Колорадо» заключил новое соглашение с форвардом Джей Ти Комфером.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, новый контракт с 24-летним нападающим рассчитан на четыре года.

По информации Sportsnet, сумма соглашения составляет 14 миллионов долларов.

- В последние два года Джей-Ти был одним из наших самых универсальных форвардов. Он играет в большинстве, меньшинстве и самых разных звеньях. На его счету было несколько важных голов в концовках матчей. А в перспективе мы рассчитываем на него в еще большей роли. Мы рады, что подписали с ним контракт еще не четыре сезона, - прокомментировал подписание соглашения с игроком генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик

Добавим, что в 66 матчах прошлого сезона за «Эвеланш» Комфер установил личные рекорды по голам (16), передачам (16) и очкам (32). А в 12 матчах плей-офф Кубка Стэнли форвард набрал 6 (4+2) баллов.