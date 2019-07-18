Борис Михайлов: Таких, как Войнов, в КХЛ не много. Это крепкий защитник

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал переход в «Авангард» бывшего защитника СКА Вячеслава Войнова.
Отметим, что ранее он выступал в НХЛ, где провел последний год без игры, поскольку проходил по делу о домашнем насилии, за что получил дисквалификацию.
«По меркам КХЛ это крепкий защитник, к тому же праворукий, таких в КХЛ не много. Но все зависит от настроя Войнова. Если будет концентрация на КХЛ, на «Авангарде», то команда из Балашихи станет сильнее.
Если будет настрой еще сезон переждать, чтобы затем попробовать вернуться в НХЛ, то возможны проблемы. Очень сильно сомневаюсь в том, что у Вячеслава есть шансы вернуться в НХЛ – там был показательный процесс», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.Ru.
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Гиа Григалава: В 2011 году сборная Грузии была сильнее российской29-летний защитник «Арсенала» поделился впечатлениями от стартового тура РПЛ, в котором его гол-красавец позволил тулякам добыть ничью в матче с «Динамо». Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Мясная страна. Яндекс показал, за кого болеют в РоссииСамая популярная команда в стране - московский «Спартак». «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб. Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить. 40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155. Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне. От Казахстана до Швейцарии. Все о предсезонных турнирах КХЛКлубы Континентальной хоккейной лиги вышли из отпусков. Темное царство. Скандал с ночными матчами в РПЛ набирает оборотыНаш автор разбирает очередной скандал – теперь с «ночными матчами», которые, правда, уже пообещали убрать из календаря чемпионата-2019/20 к началу осени. Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско. «Разводить и бить Мамаева и Кокорина в этой колонии не будут» (эксклюзив)«Советский спорт» нашел человека, который провел 4 месяца в той же колонии, где сейчас отбывают срок Мамаев и Кокорин. Мы взяли у него интервью. Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона. Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом. Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. «Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛЛига расширилась до 34 клубов. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Без Месси и Гвардиолы. Что такое Международный Кубок чемпионовВ ночь со вторника на среду матчем «Фиорентина» – «Гвадалахара» стартовал 7-й розыгрыш Международного Кубка чемпионов – главного предсезонного соревнования топ-клубов. Рассказываем, что это вообще такое. Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.