Борис Михайлов: Таких, как Войнов, в КХЛ не много. Это крепкий защитник Российский хоккеист вернулся в КХЛ этим летом.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал переход в «Авангард» бывшего защитника СКА Вячеслава Войнова.

Отметим, что ранее он выступал в НХЛ, где провел последний год без игры, поскольку проходил по делу о домашнем насилии, за что получил дисквалификацию.

«По меркам КХЛ это крепкий защитник, к тому же праворукий, таких в КХЛ не много. Но все зависит от настроя Войнова. Если будет концентрация на КХЛ, на «Авангарде», то команда из Балашихи станет сильнее.

Если будет настрой еще сезон переждать, чтобы затем попробовать вернуться в НХЛ, то возможны проблемы. Очень сильно сомневаюсь в том, что у Вячеслава есть шансы вернуться в НХЛ – там был показательный процесс», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.Ru.