«Ак Барс» обменял Фазлеева в «Нефтехимик» и получил права на Рантанена - Советский спорт
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18 июля 2019 15:50ХоккейЛипкин Антон

«Ак Барс» обменял Фазлеева в «Нефтехимик» и получил права на Рантанена

Финн выступает за «Колорадо», но пока не подписал новый контракт.

«Ак Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен, по итогам которого форвард Радель Фазлеев стал игроком клуба из Нижнекамска. В свою очередь трехкратные обладатели Кубка Гагарина получили права на нападающего Микко Рантанена.

Фазлеев в декабре прошлого года вернулся в «Ак Барс» из Северной Америки, где играл в АХЛ за фарм-клуб «Филадельфии» – «Лихай Вэлли Фантомс». Однако концовку сезона 23-летний нападающий провел в ВХЛ, выступая за «Барс» и набрал 7 (2+5) очков в 16 матчах при показателе полезности «0» и 30 минутах штрафа.

22-летний Рантанен выступает в НХЛ. На его счету четыре сезона в «Колорадо», в последнем из которых он набрал 87 (31+56) очков в 74 матчах регулярного чемпионата. Пока финн не подписал с «лавинами» новый контракт.

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