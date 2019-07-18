«Ак Барс» обменял Фазлеева в «Нефтехимик» и получил права на Рантанена Финн выступает за «Колорадо», но пока не подписал новый контракт.

«Ак Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен, по итогам которого форвард Радель Фазлеев стал игроком клуба из Нижнекамска. В свою очередь трехкратные обладатели Кубка Гагарина получили права на нападающего Микко Рантанена.

⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡



Хоккейные клубы «Нефтехимик» и @hcakbars произвели обмен. Состав нашей команды пополнил нападающий Радель Фазлеев (07.01.1996, 184/80, хват: левый). Взамен казанский клуб получил права на финского форварда Микко Рантанена. pic.twitter.com/PPNwsNystX — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) July 18, 2019

Фазлеев в декабре прошлого года вернулся в «Ак Барс» из Северной Америки, где играл в АХЛ за фарм-клуб «Филадельфии» – «Лихай Вэлли Фантомс». Однако концовку сезона 23-летний нападающий провел в ВХЛ, выступая за «Барс» и набрал 7 (2+5) очков в 16 матчах при показателе полезности «0» и 30 минутах штрафа.

22-летний Рантанен выступает в НХЛ. На его счету четыре сезона в «Колорадо», в последнем из которых он набрал 87 (31+56) очков в 74 матчах регулярного чемпионата. Пока финн не подписал с «лавинами» новый контракт.