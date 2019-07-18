Рафик Якубов: Приобретение Рантанена с прицелом на возможный локаут в НХЛ «Ак Барс» отдал Фазлеева в «Нефтехимик» в обмен на права на Рантанена.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен форварда Раделя Фазлеева в «Нефтехимик».

«Ак Барс» получил права на финна Микко Рантанена, который провел четыре сезона в «Колорадо», но пока не подписал новый контракт с клубом.

«Думаю, что Рантанен подпишет контракт с «Колорадо», – приводит «Р-Спорт» слова Якубова. – Переговоры с ним мы не вели. Это приобретение с прицелом на будущее, на возможный локаут».

Напомним, в прошлом сезоне 22-летний форвард набрал 87 (31+56) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Фазлеев вернулся в «Ак Барс» в декабре прошлого года из «Лихай Вэлли Фантомс» (фарм-клуб «Филадельфии»), однако до конца сезона выступал в ВХЛ за «Барс».