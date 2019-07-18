Рафик Якубов: Приобретение Рантанена с прицелом на возможный локаут в НХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен форварда Раделя Фазлеева в «Нефтехимик».
«Ак Барс» получил права на финна Микко Рантанена, который провел четыре сезона в «Колорадо», но пока не подписал новый контракт с клубом.
«Думаю, что Рантанен подпишет контракт с «Колорадо», – приводит «Р-Спорт» слова Якубова. – Переговоры с ним мы не вели. Это приобретение с прицелом на будущее, на возможный локаут».
Напомним, в прошлом сезоне 22-летний форвард набрал 87 (31+56) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Фазлеев вернулся в «Ак Барс» в декабре прошлого года из «Лихай Вэлли Фантомс» (фарм-клуб «Филадельфии»), однако до конца сезона выступал в ВХЛ за «Барс».
Без Месси и Гвардиолы. Что такое Международный Кубок чемпионовВ ночь со вторника на среду матчем «Фиорентина» – «Гвадалахара» стартовал 7-й розыгрыш Международного Кубка чемпионов – главного предсезонного соревнования топ-клубов. Рассказываем, что это вообще такое. Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом. От Казахстана до Швейцарии. Все о предсезонных турнирах КХЛКлубы Континентальной хоккейной лиги вышли из отпусков. Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино. Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема. Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб. Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. «Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛЛига расширилась до 34 клубов. Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру. Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие. Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток. Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско. Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона. С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал. Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне. «Разводить и бить Мамаева и Кокорина в этой колонии не будут» (эксклюзив)«Советский спорт» нашел человека, который провел 4 месяца в той же колонии, где сейчас отбывают срок Мамаев и Кокорин. Мы взяли у него интервью. Ролик ФК «КАМАЗ» о новой форме набрал 82 000, но его удалили. За что?Главный редактор «Советского спорта» сетует на то, что под надуманными предлогами в нашем футболе на корню выкашивается все оригинальное и креативное. 40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155. Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится. Если разрешить критиковать судей — их закатают в лед. Мнение ДомрачеваНаши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор».