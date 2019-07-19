Бывший форвард НХЛ Джонсон покончил жизнь самоубийством Тело канадца было обнаружено 7 июля.

Бывший форвард «Детройта», «Питтсбурга», «Чикаго» и «Нэшвилла» Грег Джонсон покончил жизнь самоубийством, сообщает The Detroit News. К такому выводу по итогам расследования пришли полицейские.

Тело 48-летнего канадца было обнаружено 7 июля в подвале его дома в Детройте. Во время игровой карьеры у Джонсона было несколько сотрясений мозга. Однако он не проявлял никаких признаков депрессии.

Джонсон выступал в НХЛ с 1993 по 2006 годы. В 785 матчах он набрал 369 (145+224) очков и заработал 345 минут штрафа.

В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпийских игр в Лиллехаммере.