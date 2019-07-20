«Эдмонтон» обменял Лучича на форварда «Калгари» Джеймс Нила - Советский спорт
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20 июля 2019 09:56ХоккейГичунцев Артур

«Эдмонтон» обменял Лучича на форварда «Калгари» Джеймс Нила

Об этом сообщает пресс-служба «Ойлерз».

Канадский форвард Милан Лучич продолжит карьеру в «Калгари». Сегодня, 20 июля, 31-летний нападающий покинул «Эдмонтон» в результате обмена. В обратном направлении последовал нападающий Джеймс Нил.

Отмечается, что в результате сделки «Флэймз» также получили условное право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

В минувшем сезоне Лучич провел 79 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ, набрав 20 очков (6+14), а 31-летний Нил отыграл 63 поединка и набрал 19 очков (7+12).

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