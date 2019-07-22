Лучший бомбардир МХЛ перешел в московское «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Антоном Васильевым. Стороны подписали двустороннее соглашение сроком на один год.
Васильев в мае 1998 года в Твери. Он – воспитанник ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».
Форвард – лучший бомбардир в истории МХЛ. На его счету 247 (102+145) очков в 245 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.
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