Лучший бомбардир МХЛ перешел в московское «Динамо»

Эдер и Игнатьев приносят «Локо» победу. Видео всех голов 2-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России.

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Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение Славина В нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов.

Соболев, Влашич и Шаронов: кто стал главным героем тура Соболев шедеврально забил, Влашич – вообще из другого измерения.

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Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионам Это рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.

5500 долларов на ветер. За что наказали Медведева Россиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.

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Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение Домрачева Наши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор».