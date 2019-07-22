С Хартли сняли обвинения в фальсификации допинг-проб

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло обвинения с главного тренера Боба Хартли и главного врача «Авангарда» Дмитрия Батушенко, сообщает «Чемпионат».
Они подозревались в фальсификации допинг-проб. Однако их ждут дисциплинарные взыскания за оскорбления допинг-офицеров.
Напомним, что в апреле 2019 года Хартли и Батушенко не пускали сотрудников РУСАДА в раздевалку после третьего матча финала Кубка Гагарина.
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