С Хартли сняли обвинения в фальсификации допинг-проб - Советский спорт
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22 июля 2019 21:52ХоккейКоноплев Александр

С Хартли сняли обвинения в фальсификации допинг-проб

Но его все равно накажут.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло обвинения с главного тренера Боба Хартли и главного врача «Авангарда» Дмитрия Батушенко, сообщает «Чемпионат».

Они подозревались в фальсификации допинг-проб. Однако их ждут дисциплинарные взыскания за оскорбления допинг-офицеров.

Напомним, что в апреле 2019 года Хартли и Батушенко не пускали сотрудников РУСАДА в раздевалку после третьего матча финала Кубка Гагарина.

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