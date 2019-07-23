Кирилл Фастовский: Очень рассчитываем на появление Мнацяна в составе «Сибири» - Советский спорт
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23 июля 2019 13:18ХоккейЛипкин Антон

Кирилл Фастовский: Очень рассчитываем на появление Мнацяна в составе «Сибири»

Защитник пропустил прошлый сезон из-за онкологического заболевания

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о состоянии защитника Самвела Мнацяна, который пропустил прошлый сезон из-за онкологического заболевания.

«Я постоянно на связи с его агентом, врач команды – с самим Самвелом, – приводит Sport24.ru слова Фастовского. – Мнацян продолжает лечение, и мы очень рассчитываем на его появление в составе».

Напомним, во время предсезонного сбора «Сибири» в прошлом году Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у него опухоль.

Ранее защитник также выступал в КХЛ за «Барыс» (2012-2013), «Нефтехимик» (2013-2015) и «Адмирал» (2015-2018).

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