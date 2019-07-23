Кирилл Петров: Не смог подстроиться под схемы Хартли Форвард вернулся в «Ак Барс» после одного сезона в «Авангарде».

Форвард «Ак Барса» Кирилл Петров объяснил, почему не стал продлевать контракт с «Авангардом».

«Я привык делать одно, но в «Авангарде» заставляли выполнять совершенно другое, – сказал 29-летний нападающий в интервью официальному сайту КХЛ. – Например, при атаке нужно было находиться на пятачке перед вратарем, хотя я никогда этим не занимался.

Однако претензий к Бобу Хартли нет. У каждого тренера свои схемы, и хоккеисты обязаны под них подстраиваться. Я не смог».

Напомним, Петров является воспитанником «Ак Барса» и выступал за клуб до 2015 года. После этого он уехал в Северную Америку, откуда вернулся в ЦСКА.

Прошлый сезон он провел в «Авангарде» и набрал 23 (8+15) очка в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «–7» и 15 минутах штрафа. В плей-офф на его счету два гола и одна результативная передача в 11 матчах.