Определился состав участников чемпионата ЖХЛ сезона-2019/20 Женская хоккейная лига объявила состав участников чемпионата ЖХЛ на сезон-2019/20.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в пятом сезоне в лиге будут выступать восемь команд.

Отмечается, что к российским клубам присоединяется китайский – «Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз», который станет восьмой командой лиги и первой иностранной в составе ЖХЛ.

В соответствии с Регламентом ЖХЛ, в регулярном чемпионате команды сыграют в 4 круга, таким образом каждая проведет по 28 матчей.

Состав участников чемпионата ЖХЛ сезона-2019/20: «Агидель» (Уфа), «Бирюса» (Красноярск), «Динамо СПб» (Санкт-Петербург), «Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз» (Шэньчжэнь),

«СКИФ» (Нижегородская область), «СК Горный» (Санкт-Петербург), Сборная Свердловской области (Екатеринбург), «Торнадо» (Московская область).