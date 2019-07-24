Определился состав участников чемпионата ЖХЛ сезона-2019/20

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в пятом сезоне в лиге будут выступать восемь команд.
Отмечается, что к российским клубам присоединяется китайский – «Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз», который станет восьмой командой лиги и первой иностранной в составе ЖХЛ.
В соответствии с Регламентом ЖХЛ, в регулярном чемпионате команды сыграют в 4 круга, таким образом каждая проведет по 28 матчей.
Состав участников чемпионата ЖХЛ сезона-2019/20: «Агидель» (Уфа), «Бирюса» (Красноярск), «Динамо СПб» (Санкт-Петербург), «Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз» (Шэньчжэнь),
«СКИФ» (Нижегородская область), «СК Горный» (Санкт-Петербург), Сборная Свердловской области (Екатеринбург), «Торнадо» (Московская область).
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