Бобарико возглавил женскую сборную России Ранее он работал с женской молодежной сборной.

Новым главным тренером женской сборной России назначен Евгений Бобарико, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Ранее 45-летний тренер на протяжении трех сезонов работал с женской молодежной сборной России, с которой в 2017 году стал бронзовым призером чемпионата мира.

В тренерский штаб Бобарико вошли Денис Афиногенов и тренер вратарей Сергей Мыльников.

В свою очередь женскую молодежную сборную возглавил Александр Сырцов. Помогать ему будут Евгений Щербаков и Олег Лаврецкий.

Главным тренером женской олимпийской сборной России останется Афиногенов. В его тренерский штаб войдут Сырцов и Лаврецкий.

Напомним, ранее главным тренером женской сборной России был Алексей Чистяков.