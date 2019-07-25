ФХР провела совещание тренеров сборных России - Советский спорт
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25 июля 2019 13:49ХоккейЛипкин Антон

ФХР провела совещание тренеров сборных России

В формате круглого стола тренеры обсудили направление развития сборных.

В среду в Новогорске в формате круглого стола состоялось совещание тренеров сборных команд России, сообщает официальный сайт ФХР.

В нем приняли участие глава штаба сборной Роман Ротенберг, а также тренерские штабы национальной, олимпийской, молодежной, юниорских (U16, U17, U18) сборных, а также национальной, молодежной (U18) и юниорской (U16) женских сборных команд.

Участники обсудили направления развития сборных, главные турниры и этапы подготовки к ним. Все штабы предоставили расширенные списки игроков – кандидатов в команды, тактические направления, планы работы на сборах.

Особое внимание было уделено подготовке к Олимпийским играм 2022 года. Тренеры отметили, что все игроки системы сборных имеют шанс принять участие в Играх, поэтому каждый тренерский штаб должен быть заинтересован в развитии молодых игроков.

В предстоящем сезоне увеличится количество дополнительных сборов хоккеистов системы сборных, в том числе отдельно по амплуа.

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