ФХР провела совещание тренеров сборных России

В среду в Новогорске в формате круглого стола состоялось совещание тренеров сборных команд России, сообщает официальный сайт ФХР.
В нем приняли участие глава штаба сборной Роман Ротенберг, а также тренерские штабы национальной, олимпийской, молодежной, юниорских (U16, U17, U18) сборных, а также национальной, молодежной (U18) и юниорской (U16) женских сборных команд.
Участники обсудили направления развития сборных, главные турниры и этапы подготовки к ним. Все штабы предоставили расширенные списки игроков – кандидатов в команды, тактические направления, планы работы на сборах.
Особое внимание было уделено подготовке к Олимпийским играм 2022 года. Тренеры отметили, что все игроки системы сборных имеют шанс принять участие в Играх, поэтому каждый тренерский штаб должен быть заинтересован в развитии молодых игроков.
В предстоящем сезоне увеличится количество дополнительных сборов хоккеистов системы сборных, в том числе отдельно по амплуа.
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