В Тамбове скончался хоккеист после драки с посетителем кафе - Советский спорт
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26 июля 2019 10:42ХоккейЛипкин Антон

В Тамбове скончался хоккеист после драки с посетителем кафе

Никита Воропаев выступал в Ночной хоккейной лиге Тамбовской области

Тамбовский хоккеист Никита Воропаев скончался после драки с посетителем кафе, которая состоялась 13 июля, сообщает «Р-Спорт».

«Выяснилось, что у него возник конфликт с посетителем кафе, переросший в драку», – рассказал начальник отдела информации УМВД по региону Алексей Жданов.

Вторым участником конфликта, как установили полицейские, стал местный житель 1998 года рождения. Все материалы по делу полиция передала в СУСК РФ по региону.

Воропаев выступал в Ночной хоккейной лиге Тамбовской области. Региональный представитель Ночной хоккейной лиги Александр Пудовкин подтвердил эту информацию.

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