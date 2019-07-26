В Тамбове скончался хоккеист после драки с посетителем кафе Никита Воропаев выступал в Ночной хоккейной лиге Тамбовской области

Тамбовский хоккеист Никита Воропаев скончался после драки с посетителем кафе, которая состоялась 13 июля, сообщает «Р-Спорт».

«Выяснилось, что у него возник конфликт с посетителем кафе, переросший в драку», – рассказал начальник отдела информации УМВД по региону Алексей Жданов.

Вторым участником конфликта, как установили полицейские, стал местный житель 1998 года рождения. Все материалы по делу полиция передала в СУСК РФ по региону.

Воропаев выступал в Ночной хоккейной лиге Тамбовской области. Региональный представитель Ночной хоккейной лиги Александр Пудовкин подтвердил эту информацию.