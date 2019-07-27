«Амур» разгромил «Адмирал» в контрольном матче во Владивостоке «Тигры» забросили шесть шайб.

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«Амур» одержал победу над «Адмиралом» (6:0) в контрольном матче на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

Дубль в ворота хозяев сделал Игорь Руденков, по голу забили Валерий Васильев, Антон Лазарев, Артем Железков и Кирилл Рассказов.

Этот матч стал вторым между командами в нынешнее межсезонье. Два дня назад «Адмирал» победил с минимальным счетом (1:0). А до этого «моряки» дважды сыграли с «Ермаком», который выступает в ВХЛ (1:2, 4:0).

В начале августа «Адмирал» и «Амур» отправятся в Москву, где продолжат подготовку к регулярному чемпионату КХЛ, который стартует 1 сентября.

Владивосток

Контрольный матч

«Адмирал» (Владивосток) – «Амур» (Хабаровск) – 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Голы: Васильев, 17 (бол). Лазарев, 31. Руденков, 32 (мен), 44 (бул). Железков, 45. Рассказов, 46.