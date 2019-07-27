Джейк Гюнцель: С уходом Кессела у меня появилась возможность играть более важную роль - Советский спорт
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27 июля 2019 12:24ХоккейЛипкин Антон

Джейк Гюнцель: С уходом Кессела у меня появилась возможность играть более важную роль

«Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка.

Форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель высказался о своей возможной роли в команде после ухода из нее нападающего Фила Кессела, которого обменяли в «Аризону» на форварда Алекса Гальченюка.

«Мы все знаем, какую роль играл Кессел, – приводит слова 24-летнего американца официальный сайт лиги. – Он был одним из лидеров, но в обмен мы получили хорошего хоккеиста (Гальченюка).

Я вижу в этом шанс для себя, возможность сыграть более существенную роль. Может быть, я получу место в первой бригаде большинства. Я сделаю все, чтобы помочь команде. Меня радует такая перспектива».

Напомним, прошлый сезон стал самым результативным для Гюнцеля в НХЛ. В 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 76 (40+36) очков при показателе полезности «+13» и 26 минутах штрафа.

Добавим, что Кессел провел четыре сезона в «Питтсбурге» и завоевал в них два Кубка Стэнли (2016, 2017). В составе «пингвинов» он набрал 303 (110+193) очка.

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