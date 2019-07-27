Дон Уодделл: Очень надеюсь, что Уильямс продолжит карьеру, он поможет «Каролине» - Советский спорт
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27 июля 2019 12:49ХоккейЛипкин Антон

Дон Уодделл: Очень надеюсь, что Уильямс продолжит карьеру, он поможет «Каролине»

37-летний канадец трижды выигрывал Кубок Стэнли, в том числе один раз – с «ураганами».

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл высказался о будущем форварда Джастина Уильямса.

«Мы ждем, когда он определится, – приводит слова Уодделла официальный сайт лиги. – Я очень надеюсь, что он продлит карьеру, однако окончательное решение он еще не принял.

У нас все будет в порядке, если он решит повесить коньки на гвоздь. Но он поможет нам, если решит остаться».

Напомним, 37-летний трехкратный обладатель Кубка Стэнли вернулся в «Каролину» в 2017 году. В прошлом сезоне он стал капитаном «ураганов» и набрал 53 (23+30) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету четыре гола и три результативные передачи в 15 играх.

Отметим, что Уильямс выиграл Кубок Стэнли с «Каролиной» в 2006 году, после чего еще дважды становился чемпионом с «Лос-Анджелесом» (2012, 2014).

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