«Магнитка» победила «Витязь» в контрольном матче - Советский спорт
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28 июля 2019 20:16ХоккейКоноплев Александр

«Магнитка» победила «Витязь» в контрольном матче

Российские команды встретились на сборах в Германии.

В предсезонном товарищеском матче магнитогорский «Металлург» на сборах в Германии обыграл «Витязь» со счетом 3:2.

У победителей шайбы забросили Алексей Береглазов (седьмая минута), Николай Кулемин (44) и Павел Дорофеев (46). У «Витязя» отличились Йонас Няттинен (45) и Вилле Лаюнен (60).

31 июля команды сыграют между собой еще один раз.

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