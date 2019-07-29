Дилан Строум: Я чувствую, что укрепил свои позиции в НХЛ Канадец начнет второй сезон в «Чикаго».

Форвард «Чикаго» Дилан Строум высказался об ожиданиях перед следующим сезоном.

В ноябре прошлого года 22-летний канадец стал игроком «Чикаго» после обмена из «Аризоны». В 58 матчах за «черных ястребов» он набрал 51 (17+34) очко при показателе полезности «+2» и 14 минутах штрафа.

«Я чувствую, что укрепил свои позиции в НХЛ, – приводит слова Строума официальный сайт лиги. – Но это не значит, что теперь можно не работать.

Сейчас от меня будут требовать уже определенного уровня игры, потому что теперь все знают, на что я способен».

Добавим, что в мае Строум выступал за сборную Канады на чемпионате мира в Словакии и стал серебряным призером турнира. В десяти матчах на его счету один гол и четыре результативные передачи.