Гашек готов баллотироваться на пост президента Чехии

Экс-голкипер «Спартака» Доминик Гашек не исключил, что будет баллотироваться на пост президента Чехии.
– Я люблю заниматься ответственными делами и понимаю, что должность президента очень ответственна. Пока у меня есть работа, которую я действительно люблю, и хочу отдаваться ей в полной мере. Но что будет через два, через три года? Вот тогда я и решу. Все возможно, – приводит слова олимпийского чемпиона 1998 года iDnes.cz.
Нынешний глава государства – 74-летний экономист Милош Земан. Его полномочия истекают в 2023 году.
Отметим, что известный футболист Джордж Веа в январе 2018 года стал президентом родной Либерии.
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