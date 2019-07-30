Даниил Марков: «Нью-Джерси» – хорошее место для Гусева, теперь все зависит от него самого

– Предполагал, что он так и не сыграет в «Вегасе» ни одного матча. Хорошо, что подписал контракт, перешел в молодую команду, которая будет строиться. «Нью-Джерси» на рынке свободных агентов взяли игроков, включая Суббана, так что это хорошее место для Гусева, там ему дадут игровое время, теперь все зависит от него самого.
Получит ли Гусев шанс попасть в первое звено? Просто так никого не берут, свой шанс и доверие он получит, это самое главное на данный момент, – приводит слова Маркова Sport24.ru.
Напомним, что накануне российский нападающий «Вегаса» перешел в «Нью-Джерси», подписав с «Девилз» соглашение до конца сезона-2020/21. Как отмечалось, за два года Гусев заработает девять миллионов долларов.
Добавим, что Гусев – олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина и рекордсмен КХЛ по числу голевых передач в регулярном чемпионате.
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