Завершил карьеру четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

39-летний нападающий Крис Куниц объявил о завершении карьеры хоккеиста. Форвард перейдет на тренерскую работу в «Чикаго», за который он выступал с 2018 года. Также в его карьере были «Анахайм», «Атланта», «Питтсбург» и «Тампа-Бэй».

Куниц набрал 619 (268+351) очка в 1022 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 93 (27+66) баллов в 178 играх.

Канадец – олимпийский чемпион 2014 года, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли (2007, 2009, 2016, 2017).

Forward Chris Kunitz announced his retirement following 15 seasons in the @NHL. Congrats on an incredible playing career Kuni!



Kunitz now joins the Blackhawks hockey ops department as Player Development Adviser, assisting Chicago's coaching staff as well as the @goicehogs staff! pic.twitter.com/PyypVzb469