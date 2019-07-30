Завершил карьеру четырехкратный обладатель Кубка Стэнли - Советский спорт
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30 июля 2019 16:38ХоккейКоноплев Александр

Завершил карьеру четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Это удивительно, но его не выбирали на драфте.

39-летний нападающий Крис Куниц объявил о завершении карьеры хоккеиста. Форвард перейдет на тренерскую работу в «Чикаго», за который он выступал с 2018 года. Также в его карьере были «Анахайм», «Атланта», «Питтсбург» и «Тампа-Бэй».

Куниц набрал 619 (268+351) очка в 1022 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 93 (27+66) баллов в 178 играх.

Канадец – олимпийский чемпион 2014 года, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли (2007, 2009, 2016, 2017).

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