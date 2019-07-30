«Автомобилист» обыграл «Хомутов» в Чехии

«Автомобилист» в своем первом предсезонном матче нанес поражение «Хомутову» – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0).
Дубль в составе победителей оформил Александр Протапович (24:21 и 39:27). Еще по одной шайбе забросили Вячеслав Литовченко (19:33) и Никита Сетдиков (33:50, бол.).
Матч проходил в Хомутове, где уральский клуб проводит свой сбор.
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