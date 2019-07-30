Каменев подписал новый контракт с «Колорадо» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Российский форварда Владислав Каменев продолжит выступления за «Колорадо». Сегодня, 30 июля, он продлил трудовое соглашение на один год.

В минувшем сезоне 22-летний хоккеист отыграл в составе «Эвеланш» 23 матча и набрал 5 (2+3) очков. В декабре он получил травму, из-за чего пропустил остаток сезона.

Добавим, что нападающий перебрался в «Колорадо» осенью 2017 года в результате обмена с «Нэшвиллом» и «Оттавой».