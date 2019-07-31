Сергей Немчинов: В «Нью-Джерси» будут строить хоккей, который любит Гусев - Советский спорт
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31 июля 2019 14:25ХоккейЛипкин Антон

Сергей Немчинов: В «Нью-Джерси» будут строить хоккей, который любит Гусев

Форвард подписал двухлетний контракт с «Девилз».

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» Сергей Немчинов прокомментировал переход в «Девилз» форварда Никиты Гусева.

«В команде сейчас собираются интересные талантливые нападающие, – приводят «Известия» слова Немчинова. – Взять хотя бы новичков – швейцарца Нико Хишира и первого номера последнего драфта американца Джека Хьюза.

Ребята очень техничные, и с ними Гусеву будет крайне интересно играть. На мой взгляд, вокруг этой атакующей группы начнут строить тот хоккей, который любит Никита».

Напомним, в понедельник «Девилз» объявил о подписании двухлетнего контракта с 27-летним российским форвардом, который в апреле уехал в НХЛ, но не сыграл ни одного матча за «Вегас». Средняя зарплата Гусева составит 4,5 миллиона евро.

Напомним, он стал самым результативным игроком предыдущего регулярного чемпионата КХЛ, набрав 82 (17+65) очка в 62 играх.

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