Сергей Немчинов: В «Нью-Джерси» будут строить хоккей, который любит Гусев

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» Сергей Немчинов прокомментировал переход в «Девилз» форварда Никиты Гусева.
«В команде сейчас собираются интересные талантливые нападающие, – приводят «Известия» слова Немчинова. – Взять хотя бы новичков – швейцарца Нико Хишира и первого номера последнего драфта американца Джека Хьюза.
Ребята очень техничные, и с ними Гусеву будет крайне интересно играть. На мой взгляд, вокруг этой атакующей группы начнут строить тот хоккей, который любит Никита».
Напомним, в понедельник «Девилз» объявил о подписании двухлетнего контракта с 27-летним российским форвардом, который в апреле уехал в НХЛ, но не сыграл ни одного матча за «Вегас». Средняя зарплата Гусева составит 4,5 миллиона евро.
Напомним, он стал самым результативным игроком предыдущего регулярного чемпионата КХЛ, набрав 82 (17+65) очка в 62 играх.
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