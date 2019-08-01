«Торпедо» наняло нового канадского тренера по физподготовке

Тренером по физической подготовке «Торпедо» стал канадский специалист Кевин Чапман, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее он работал в университетских командах, а также в клубе OHL (Хоккейная лига Онтарио) «Ошава Дженералс», с которой в сезоне-2014/2015 стал чемпионом лиги и обладателем Мемориального кубка.
Игроки, тренировавшиеся под руководством Чапмана, сейчас выступают в НХЛ. Самый известный из них – форвард «Тампы-Бэй» Энтони Чирелли, в минувшем сезоне вошедший в сборную новичков лиги и ставший серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Канады.
Отметим, что ранее за физподготовку в «Торпедо» отвечал другой канадец – Брент Линкер.
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