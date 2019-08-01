Кирилл Петров: У Билялетдинова был безлимитный контракт с «Ак Барсом», он мог уйти только сам

Форвард «Ак Барса» Кирилл Петров рассказал о сложностях в отношениях с бывшим главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым.
– У меня никаких обид, – сказал 29-летний нападающий в интервью «БИЗНЕС Online». – Может, я что-то не так сделал. Возможно, что тренеру не понравился мой отъезд в Северную Америку в 2015 году, но я должен был попробовать себя.
– Когда появилась новость, что Билялетдинов покинул клуб, какие были эмоции?
– Удивление. Никто в это не верил, потому что он многого добился и у него был безлимитный контракт с «Ак Барсом». Никто его уволить не мог – он мог только сам уйти.
Напомним, Петров выступал за «Ак Барс» с 2006 по 2015 годы, после чего уехал в систему «Айлендерс», а вернулся в КХЛ в ЦСКА. Предыдущий сезон форвард провел в «Авангарде», с которым дошел до финала Кубка Гагарина.
Добавим, что с нового сезона главным тренером «Ак Барса» стал Дмитрий Квартальнов.
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