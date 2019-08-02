«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в серии буллитов

«Ак Барс» в благотворительном матче обыграл в Альметьевске местный «Нефтяник» – 2:1 Б.
В составе казанцев отличился Данис Зарипов (23:41), а у хозяев шайбу за четыре минуты до финальной сирены забросил Иван Иванов.
Победный буллит реализовал Патрис Кормье.
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