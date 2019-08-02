«Йокерит» победил «Нефтехимик» благодаря голу на последней минуте - Советский спорт
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02 августа 2019 20:48ХоккейКоноплев Александр

«Йокерит» победил «Нефтехимик» благодаря голу на последней минуте

Норман забросил за 53 секунды до сирены.

«Йокерит» в контрольном матче обыграл «Нефтехимик» – 3:2. Все шайбы были заброшены в последнем периоде.

У победителей отличились Микко Лехтонен, Петри Контиола и Джон Норман. У проигравших шайбы забросили Павел Падакин и Андрей Сергеев.

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