«Йокерит» победил «Нефтехимик» благодаря голу на последней минуте

«Йокерит» в контрольном матче обыграл «Нефтехимик» – 3:2. Все шайбы были заброшены в последнем периоде.
У победителей отличились Микко Лехтонен, Петри Контиола и Джон Норман. У проигравших шайбы забросили Павел Падакин и Андрей Сергеев.
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