«Сочи» обыграл СКА на домашнем турнире

Продолжается Sochi Hockey Open. В матче второго тура «Сочи» обыграл СКА – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
В составе победителей отличились Вадим Хлопотов (19-я минута) и Степан Старков (38). У петербуржцев отличился Виктор Тихонов (46).
Ранее сочинцы обыграли рижское «Динамо». Впереди матчи с олимпийской сборной России (6 августа) и «Авангардом» (7 августа).
Впереди у СКА матчи с рижским «Динамо» (5 августа), «Локомотивом» (7 августа) и «Авангардом» (8 августа).
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