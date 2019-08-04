«Сочи» обыграл СКА на домашнем турнире - Советский спорт
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04 августа 2019 19:44ХоккейКоноплев Александр

«Сочи» обыграл СКА на домашнем турнире

«Сочи» одержал вторую победу дома.

Продолжается Sochi Hockey Open. В матче второго тура «Сочи» обыграл СКА – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

В составе победителей отличились Вадим Хлопотов (19-я минута) и Степан Старков (38). У петербуржцев отличился Виктор Тихонов (46).

Ранее сочинцы обыграли рижское «Динамо». Впереди матчи с олимпийской сборной России (6 августа) и «Авангардом» (7 августа).

Впереди у СКА матчи с рижским «Динамо» (5 августа), «Локомотивом» (7 августа) и «Авангардом» (8 августа).

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