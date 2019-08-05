Никита Гусев: Время, проведенное в «Вегасе», мне очень сильно помогло - Советский спорт
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05 августа 2019 13:12ХоккейЛипкин Антон

Никита Гусев: Время, проведенное в «Вегасе», мне очень сильно помогло

Российский нападающий тренировал в «Вегасе» в конце прошлого сезона, но не провел ни один матч.

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев рассказал о времени, проведенном в «Вегасе».

В прошлом сезоне после вылета СКА из плей-офф КХЛ российский нападающий отправился за океан, где подписал контракт с «Вегасом», однако ни в одном матче за «золотых рыцарей» Гусев так и не сыграл.

«Если честно, мне это очень сильно помогло, – приводит слова 27-летнего Гусева официальный сайт НХЛ. – Я это заметил уже на чемпионате мира в Братиславе. Судил по себе и своим действиям. Вроде, с одной стороны, это просто тренировки. А с другой – они для меня были совсем иными, чем в КХЛ».

Напомним, в конце июля 27-летний Гусев подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси».

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