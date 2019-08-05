Олег Сосунов: Мне еще надо работать, чтобы заслужить право играть за «Тампу» - Советский спорт
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05 августа 2019 14:08ХоккейЛипкин Антон

Олег Сосунов: Мне еще надо работать, чтобы заслужить право играть за «Тампу»

Защитник провел прошлый сезон в АХЛ и ECHL.

Защитник системы «Тампы-Бэй» Олег Сосунов оценил свои перспективы пробиться в состав «молний».

«В прошлом сезоне у меня были травмы, – приводит слова 21-летнего игрока обороны официальный сайт НХЛ. – Сейчас я здоров, полностью восстановился. Надеюсь, новый чемпионат сложится для меня удачнее.

В целом я больше внимания уделяю игре в обороне. Мне еще надо работать над собой, чтобы заслужить право выходить на лед. И я надеюсь, что у меня не будет травм».

Напомним, «Тампа-Бэй» выбрала Сосунова в шестом раунде драфта 2016 года под общим 178-м номером. В прошлом сезоне он провел 20 матчей в АХЛ за фарм-клуб «молний» – «Сиракьюз Кранч» – и забил один гол. Также на его счету один гол и четыре результативные передачи в 17 матчах за «Орландо Солар Беарз» в ECHL. В МХЛ он выступал за «Локо».

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