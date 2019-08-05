Юниорская сборная России обыграла США на Мемориале Глинки

Юношеская сборная России забросила шесть шайб в ворота сборной США, получив ответ лишь две.
Матч проходил в рамках товарищеского турнира «Мемориал Ивана Глинки».
Отметим, что сборная России первой пропустила две шайбы – отличились Джейк Рацлаф (третья минута) и Блэйк Бионди (10).
Далее забрасывали только россияне – Александр Пашин (дважды), Павел Тютнев, Богдан Тринеев, Никита Бурьянов и Данил Гущин.
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