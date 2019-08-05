«Спартак» забросил восемь безответных шайб «Пардубице» - Советский спорт
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05 августа 2019 22:17ХоккейКоноплев Александр

«Спартак» забросил восемь безответных шайб «Пардубице»

Град голов на сборе в Чехии.

«Спартак» в контрольном матче разгромил «Пардубице» в рамках товарищеского турнира Mountfield Cup – 8:0 (2:0, 4:0, 2:0).

Яков Рылов, Илья Аркалов, Вячеслав Лещенко и Мартиньш Карсумс забросили по шайбе и сделали по одной передаче. Захар Шабловский и Робин Ганзл.

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