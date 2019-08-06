Семинар для юных хоккеистов посетил президент Владимир Путин - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 августа 2019 19:28Хоккей

Семинар для юных хоккеистов посетил президент Владимир Путин

Президент России получил в подарок хоккейную форму с логотипом программы «Красная машина».

Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина», как уже сообщал «Советский спорт», провела в Сочи серию семинаров и мастер-классов для юных хоккеистов. Гостем семинара в образовательном центре «Сириус» стал президент России Владимир Путин.

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал главе государства о работе данной программы. Отвечая на вопрос президента, с какого возраста начинается участие в этой программе, прославленный вратарь рассказал, что в целом учиться хоккею ребята начинают примерно с пяти лет, но в программу берут уже спортсменов постарше.

В разговоре вспомнили также об Олимпиаде в Корее.

– Мы в федерации хоккея думали, что можно сделать, вспомнил Третьяк о запрете российского флага и гимна и, отогнув лацкан пиджака, продемонстрировал пришитую на подкладке нашивку с надписью «Россия в моем сердце».

Это мне хорошо известно по моей прежней работе, пошутил в ответ Путин.

Снимок экрана 2019-08-06 в 18

Семинары для игроков и тренеров юношеских региональных хоккейных команд проводятся в рамках национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», реализуемой Федерацией хоккея России. Сегодняшний семинар проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, который рассказал о том, что Федерация хоккея России разработала единую программу подготовки для хоккеистов. Вскоре будут представлены все разделы для всех возрастов. Программа принята Минспортом в качестве единого стандарта подготовки и вскоре будет работать по всей стране.

Наша программа – это не просто конспекты для тренировок. Это целая философия российского хоккея, созданная на основе методик наших великих тренеров – Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова, а также ведущих хоккейных стран и с учетом всех современных тенденций. Ей будут пользоваться тренеры, родители: программа учла все наши научные разработки и призвана не просто воспитать спортсмена, а сделать из ребенка личность – достойного гражданина нашей Родины. Наши юниорские сборные страны уже занимаются по этой программе, и первые результаты уже видны в 2019 году наша команда до 18 лет впервые за 10 лет вышла в финал чемпионата мира, уступив хозяевам шведам только в овертайме, сказал Роман Ротенберг.

Снимок экрана 2019-08-06 в 18

Общее фото на память

Спортивные программы центра «Сириус» по хоккею проводятся ежемесячно, в 2018-2019 году в них приняли участие свыше 1,7 тысячи ребят.

04/08 11:00Хоккей
Игорь Никитин: Шесть матчей против СКА? Это ж так интересно!ЦСКА завершил первый сбор в Финляндии и вернулся в Москву. Наставник армейцев Игорь Никитин, признанный в прошлом сезоне лучшим тренером КХЛ, рассказал о текущих делах и планах команды.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
05/08 22:00Футбол
Черчесов взглянул на дебют Глушакова. «Ахмат» обыграл «Оренбург»Экс-капитан «Спартака» дебютировал за «Ахмат» в победном матче против «Оренбурга» (2:1), а Деспотович забил один из красивейший мячей сезона.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/08 15:00Хоккей
Мы увидели «Локомотив» Мактавиша. Было интересноВ первом матче под руководством канадца Ярославль обыграл Омск.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
05/08 18:00Футбол
Евгений Ловчев: В «Спартаке» остались какие-то экскрементыНаш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел итоги очередного тура.
06/08 20:00Футбол
Александр Егоров: Безбородов готов отсудить и третье дерби. Это ж кайф!Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные решения арбитров в матчах четвертого тура премьер-лиги.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
02/08 20:00Хоккей
Инновации – в детский в спорт. ФХР представит программу развития игроковВ России создана национальная программа подготовки хоккеистов всех возрастов.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
05/08 21:30Футбол
Видео всех голов 4-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 4-го тура чемпионата России.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
06/08 13:00Футбол
Гус Тил: Хотел играть в топ-клубе, а «Спартак» как раз таковым являетсяГолландский новичок «Спартака» дал интервью клубной пресс-службе.
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
06/08 18:00Футбол
Шюррле – жадный, Малком – техничный. Разбор игры новичков «Спартака» и «Зенита»В минувшие выходные в РПЛ дебютировали два звездных новичка из Европы. У Шюррле было больше времени проявить себя, но намного сложнее задача.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
06/08 12:30Хоккей
СКА проиграл два матча в Сочи. Команде пока тяжело без Гусева и ДацюкаПитерские армейцы не похожи сами на себя.
Новости
20:32 Теннис Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто
20:29 Футбол Скандал в Лиге чемпионов: ПАОК второй год подряд устроил политическую провокацию (фото)
20:12 Футбол Данило прибыл в Турин (фото, видео)
19:56 Футбол «Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге Европы
19:43 Хоккей ЦСКА победил «Адмирал» в первом контрольном матче
19:40 Футбол Ринат Билялетдинов: «Спартаку» надо стабилизировать игру. Только так можно пройти «Тун»
19:30 Хоккей Россия обыграла Швецию на турнире в Словакии
19:28 Хоккей Семинар для юных хоккеистов посетил президент Владимир Путин
19:18 Футбол «Монако» объявил о переходе Агилара
19:08 Футбол «Вулверхэмптон» подписал Дадашова (фото, видео)
19:04 Футбол Тил на русском языке обратился к фанатам «Спартака»
18:52 Футбол Сержиу Консейсау: «Краснодар» – хорошая команда. Она показывает динамичный футбол
18:46 Футбол «Млада-Болеслав»: Комличенко готовится к матчу со «Стяуа»
18:43 Футбол Денис Глушаков: Я не играл три месяца, была психологическая травма
18:31 Футбол В ЦСКА может перейти форвард «Эвертона»
18:15 Футбол СМИ: Московское «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса
17:54 Футбол Капитан «Арсенала» Косьельни стал игроком «Бордо»
17:40 Футбол Родионов вернулся в «Спартак», став главой клубной Академии
17:20 Футбол Гаджиев: Опасения перед матчем против «Туна» есть. Уровень готовности «Спартака» сейчас невысокий
17:07 Футбол Тренер «Краснодара»: Наше преимущество перед «Порту» – игровой тонус
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика