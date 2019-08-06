Семинар для юных хоккеистов посетил президент Владимир Путин Президент России получил в подарок хоккейную форму с логотипом программы «Красная машина».

Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина», как уже сообщал «Советский спорт», провела в Сочи серию семинаров и мастер-классов для юных хоккеистов. Гостем семинара в образовательном центре «Сириус» стал президент России Владимир Путин.

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал главе государства о работе данной программы. Отвечая на вопрос президента, с какого возраста начинается участие в этой программе, прославленный вратарь рассказал, что в целом учиться хоккею ребята начинают примерно с пяти лет, но в программу берут уже спортсменов постарше.

В разговоре вспомнили также об Олимпиаде в Корее.

– Мы в федерации хоккея думали, что можно сделать, – вспомнил Третьяк о запрете российского флага и гимна и, отогнув лацкан пиджака, продемонстрировал пришитую на подкладке нашивку с надписью «Россия в моем сердце».

– Это мне хорошо известно по моей прежней работе, – пошутил в ответ Путин.

Семинары для игроков и тренеров юношеских региональных хоккейных команд проводятся в рамках национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», реализуемой Федерацией хоккея России. Сегодняшний семинар проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, который рассказал о том, что Федерация хоккея России разработала единую программу подготовки для хоккеистов. Вскоре будут представлены все разделы для всех возрастов. Программа принята Минспортом в качестве единого стандарта подготовки и вскоре будет работать по всей стране.

– Наша программа – это не просто конспекты для тренировок. Это целая философия российского хоккея, созданная на основе методик наших великих тренеров – Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова, а также ведущих хоккейных стран и с учетом всех современных тенденций. Ей будут пользоваться тренеры, родители: программа учла все наши научные разработки и призвана не просто воспитать спортсмена, а сделать из ребенка личность – достойного гражданина нашей Родины. Наши юниорские сборные страны уже занимаются по этой программе, и первые результаты уже видны – в 2019 году наша команда до 18 лет впервые за 10 лет вышла в финал чемпионата мира, уступив хозяевам – шведам только в овертайме, – сказал Роман Ротенберг.

Общее фото на память

Спортивные программы центра «Сириус» по хоккею проводятся ежемесячно, в 2018-2019 году в них приняли участие свыше 1,7 тысячи ребят.