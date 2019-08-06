«Сибирь» обыграла чемпиона Финляндии в серии буллитов

«Сибирь» в контрольном матче одержала победу над финской «Хамеенлиной» – 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
В составе победителей отличились Никита Шашков (17-я минута) и Александр Торченюк (24). Решающий буллит реализовал Даниил Романцев.
«Хамеенлина» – действующий чемпион Финляндии.
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