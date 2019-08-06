«Сибирь» обыграла чемпиона Финляндии в серии буллитов - Советский спорт
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06 августа 2019 21:13ХоккейКоноплев Александр

«Сибирь» обыграла чемпиона Финляндии в серии буллитов

Новосибирцы играли без легионеров.

«Сибирь» в контрольном матче одержала победу над финской «Хамеенлиной» – 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В составе победителей отличились Никита Шашков (17-я минута) и Александр Торченюк (24). Решающий буллит реализовал Даниил Романцев.

«Хамеенлина» – действующий чемпион Финляндии.

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