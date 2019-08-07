Дэйл Тэллон: С приходом Кенневилла игроки «Флориды» будет делать то, что должны - Советский спорт
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07 августа 2019 09:00ХоккейЛипкин Антон

Дэйл Тэллон: С приходом Кенневилла игроки «Флориды» будет делать то, что должны

«Флорида» назначила Кенневилла главным тренером команды.

Генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон рассказал о том, чего ждет от команды под руководством нового главного тренера Джоэла Кенневилла.

«У нас сильный костяк, – приводит слова Тэллона официальный сайт лиги. – Все ребята разочарованы произошедшим в прошлом году.

Безусловно, приход Кенневилла имеет большое значение. Думаю, что отношение команды будет очень другим. Фактор уважения будет крайне весомым. Наши игроки будут делать то, что должны».

Напомним, в прошлом сезоне «Флорида» набрала 86 очков, что на 12 меньше, чем у вышедшего в плей-офф через wild card «Коламбуса».

За семь лет «пантеры» лишь один раз выступали в плей-офф – в сезоне-2015/2016, когда выиграли Атлантический дивизион, но проиграли в первом раунде в серии с «Айлендерс» (2-4).

Добавим, что Кенневилл три раза приводил «Чикаго» к победе в Кубке Стэнли (2010, 2013, 2015).

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