Дэйл Тэллон: С приходом Кенневилла игроки «Флориды» будет делать то, что должны

Генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон рассказал о том, чего ждет от команды под руководством нового главного тренера Джоэла Кенневилла.
«У нас сильный костяк, – приводит слова Тэллона официальный сайт лиги. – Все ребята разочарованы произошедшим в прошлом году.
Безусловно, приход Кенневилла имеет большое значение. Думаю, что отношение команды будет очень другим. Фактор уважения будет крайне весомым. Наши игроки будут делать то, что должны».
Напомним, в прошлом сезоне «Флорида» набрала 86 очков, что на 12 меньше, чем у вышедшего в плей-офф через wild card «Коламбуса».
За семь лет «пантеры» лишь один раз выступали в плей-офф – в сезоне-2015/2016, когда выиграли Атлантический дивизион, но проиграли в первом раунде в серии с «Айлендерс» (2-4).
Добавим, что Кенневилл три раза приводил «Чикаго» к победе в Кубке Стэнли (2010, 2013, 2015).
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