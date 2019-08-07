Сергей Голубович: В матче со Швецией ребята поменяли что-то у себя в головах

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал победу над Швецией (3:0) на Кубке Глинки / Гретцки в Пьештянах (Словакия).
«Первый период был полностью за нами, во втором такого подавляющего преимущества не было, а третьем сумели добиться нужного результата, – приводит слова Голубовича официальный сайт ФХР. – Не скажу, что я, как тренер, принципиально изменил что-то в третьем периоде. Но ребята, по нашей просьбе, поменяли что-то у себя в головах – стали правильнее выполнять игровое задание. От этого пошла инициатива и, как следствие, голы».
Напомним, сборная России забила все голы с 53-й по 59-ю минуты. Заброшенные шайбы на счету Василия Пономарева, Богдана Тринеева и Павела Тютнева.
Ранее сборная России нанесла поражение США (5:2) и теперь в заключительном матче группового этапа сыграет в среду со Словакией.
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