«Барыс» разгромил «Ак Барс»

«Барыс» в товарищеском матче обыграл «Ак Барс» – 6:1.
Самым результативным игроком встречи стал форвард казахстанской команды Корбан Найт, отметившийся четырьмя голевыми передачами. Единственную шайбу в составе казанцев забросил Мэтт Фрэттин, которому ассистировали Джастин Азеведо и Игорь Ожиганов.
Команды встречались в рамках Кубка президента Республики Казахстан.
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