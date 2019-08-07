«Барыс» разгромил «Ак Барс»

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Шюррле – жадный, Малком – техничный. Разбор игры новичков «Спартака» и «Зенита» В минувшие выходные в РПЛ дебютировали два звездных новичка из Европы. У Шюррле было больше времени проявить себя, но намного сложнее задача.

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Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией? Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.

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