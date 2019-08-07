«Барыс» разгромил «Ак Барс» - Советский спорт
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07 августа 2019 19:14ХоккейКоноплев Александр

«Барыс» разгромил «Ак Барс»

Команды встретились в рамках Кубка президента Республики Казахстан.

«Барыс» в товарищеском матче обыграл «Ак Барс» – 6:1.

Самым результативным игроком встречи стал форвард казахстанской команды Корбан Найт, отметившийся четырьмя голевыми передачами. Единственную шайбу в составе казанцев забросил Мэтт Фрэттин, которому ассистировали Джастин Азеведо и Игорь Ожиганов.

Команды встречались в рамках Кубка президента Республики Казахстан.

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