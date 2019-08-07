«Йокерит» обыграл «Сибирь»

«Сибирь» уступила «Йокериту» на сборе в Финляндии – 3:4 (0:2, 3:2, 0:0).
Все три шайбы новосибирцы забросили в большинстве – отличились Николай Тимашов, Дмитрий Саюстов и Егор Миловзоров.
Ранее «Сибирь» победила чемпионов Финляндии – ХПК.
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