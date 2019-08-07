Россия обыграла Словакию в овертайме на «Кубке Гретцки/Глинки»

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил Федерера Новак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.

Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду! Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».

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«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

«Ссадина на носу? Ребята хорошо встретили!» ЦСКА выиграл первый матч межсезонья Чемпионы России снова вышли на лед и победили в первом матче межсезонья.

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Главному российскому тренеру-победителю Валерию Газзаеву - 65! «Советский спорт» поздравляет обладателя Кубка УЕФА-2005 с днем рождения! Везде его именуют «первым» россиянином, выигравшим еврокубок. Мы уточним: не просто Первый, а Единственный!