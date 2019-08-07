Россия обыграла Словакию в овертайме на «Кубке Гретцки/Глинки»

В матче третьего тура «Кубка Гретцки/Глинки» юниорская сборная России в овертайме обыграла Словакию – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
В составе победителей отличились Никита Бурьянов (39:20) и Бодан Тринеев (62:55). Единственную шайбу в составе словаков забросил Оливер Фатул.
В полуфинале турнира сборная России сыграет с Финляндией.
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