Россия обыграла Словакию в овертайме на «Кубке Гретцки/Глинки» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 августа 2019 22:41ХоккейКоноплев Александр

Россия обыграла Словакию в овертайме на «Кубке Гретцки/Глинки»

Сборная России вышла в плей-офф.

В матче третьего тура «Кубка Гретцки/Глинки» юниорская сборная России в овертайме обыграла Словакию – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

В составе победителей отличились Никита Бурьянов (39:20) и Бодан Тринеев (62:55). Единственную шайбу в составе словаков забросил Оливер Фатул.

В полуфинале турнира сборная России сыграет с Финляндией.

27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
06/08 22:00Хоккей
«Ссадина на носу? Ребята хорошо встретили!» ЦСКА выиграл первый матч межсезоньяЧемпионы России снова вышли на лед и победили в первом матче межсезонья.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
06/08 17:00Футбол
«Удержать Мирзова, Бакаева и Джорджевича в «Арсенале» было нереально»Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков подвел итоги скоротечной еврокампании туляков и рассказал о трансферной политике клуба.
07/08 23:29Футбол
Главному российскому тренеру-победителю Валерию Газзаеву - 65!«Советский спорт» поздравляет обладателя Кубка УЕФА-2005 с днем рождения! Везде его именуют «первым» россиянином, выигравшим еврокубок. Мы уточним: не просто Первый, а Единственный!  
06/08 22:15Футбол
Промес против ПАОКа не вышел, «Аякс» – не проигралПолуфиналист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов не стал повторять ошибок «Спартака» и сыграл в Салониках вничью в первом матче третьего квалификационного раунда главного еврокубка.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
07/08 07:00Футбол
Как «быкам» убить «драконов». «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионовПеред дебютным матчем «Краснодара» в Лиге чемпионов ищем оптимальные тактические варианты, которые позволили бы команде Мурада Мусаева одолеть грозный «Порту».
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
07/08 19:30Хоккей
В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнирСвои первые предсезонные матчи с новыми командами провели Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
04/08 11:00Хоккей
Игорь Никитин: Шесть матчей против СКА? Это ж так интересно!ЦСКА завершил первый сбор в Финляндии и вернулся в Москву. Наставник армейцев Игорь Никитин, признанный в прошлом сезоне лучшим тренером КХЛ, рассказал о текущих делах и планах команды.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
06/08 20:00Футбол
Александр Егоров: Безбородов готов отсудить и третье дерби. Это ж кайфРуководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные решения арбитров в матчах четвертого тура премьер-лиги.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
06/08 20:30Футбол
Александр Мейтин: Не хотите, чтобы вас разували – не ходите на стадионДиректор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками рассказал о взаимодействии лиги и МВД, перспективах замены полицейских на ЧОП и досмотре в Казани.
07/08 13:00Хоккей
«Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ»Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
06/08 10:00Футбол
Все трансферы «Спартака». Важнейшие – Цорн и Ходырев. Самый дорогой – ТилВозможно, подписанием Гуса Тила «Спартак» закрыл свой трансферный гештальт (употребляю понятные Томасу Цорну слова).
Новости
23:32 Футбол Сержиу Консейсау: Будет трудно играть против «Краснодара» в Португалии
23:24 Футбол «Манчестер Сити» и «Ювентус» обменялись топ-защитниками
23:07 Футбол «Селтик» сыграл вничью с «Клужем» в Лиге чемпионов
22:49 Футбол Зе Луиш: Мне очень нравится Россия
22:41 Хоккей Россия обыграла Словакию в овертайме на «Кубке Гретцки/Глинки»
22:17 Футбол Главный тренер «Краснодара»: Счет 0:1 – не катастрофический
21:59 Хоккей «Сочи» одержал четвертую победу и выиграл домашний турнир
21:53 Футбол «Порту» обыграл «Краснодар» в Лиге чемпионов (видео)
21:41 Футбол Йиранек завершит карьеру в конце сезона-2019/20
21:28 Хоккей Московское «Динамо» обыграло «Торпедо»
21:19 Футбол В Италии сообщили о переходе Лукаку в «Интер»
21:01 Хоккей «Йокерит» обыграл «Сибирь»
20:50 Футбол «Краснодар» – «Порту». 0:0 после первого тайма
20:42 Футбол Источник: Глушенков может стать одноклубником Боккетти
20:28 Футбол Футболисты РПЛ стоят больше миллиарда евро
20:03 Футбол Команда Кокорина и Мамаева сыграет против «Салюта»
19:48 Футбол СМИ: ЦСКА интересуется Соболевым
19:40 Футбол Луческу может возглавить киевское «Динамо»
19:19 Футбол Источник: ЦСКА не устраивает уровень потенциального покупателя Чалова
19:14 Хоккей «Барыс» разгромил «Ак Барс»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика